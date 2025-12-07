İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Gençlerbirliği'nde istifa! Volkan Demirel dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 16:59 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde istifa! Volkan Demirel dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, galibiyetin ardından istifa ettiğini duyurdu.

İşte Volkan Demirel'in açıklaması:

"Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim."

