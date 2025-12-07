Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, galibiyetin ardından istifa ettiğini duyurdu.

İşte Volkan Demirel'in açıklaması:

"Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim."