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Spor

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı öncesi iki eksik

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kırmızı siyahlı takımda, sakatlığı bulunan Floyd Ayite ile kart cezalısı Mattias Johansson, bu maçta forma giyemeyecek.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 11:11 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:11
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Floyd Ayite ile kart cezalısı Mattias Johansson, bu maçta forma giyemeyecek.

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