  • Gençlerbirliği'nde Kocaelispor maçı hazırlıkları sona erdi
Spor

Gençlerbirliği'nde Kocaelispor maçı hazırlıkları sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Kocaelispor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 21:48
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluk ve koordinasyona yönelik oyun oynadı, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Kart cezası bulunan Zuzek, kadroda yer almayacak. Hafif adale ağrısından dolayı tedavisi süren Varesanovic'in durumu ise maç günü belli olacak.

Gençlerbirliği-Kocaelispor karşılaşması, yarın saat 14.30'da başlayacak.

