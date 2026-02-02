İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Eyüpspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre Gaziantep FK maçında uzun süre forma giyen oyuncular, salonda yenilenme antrenmanı yaptı. Karşılaşmada kısa süre görev alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde sahada çalıştı.

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 1,5 saat süren antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Saha içerisine kurulu platformlarda isabetli pas çalışan oyuncular, daha sonra minyatür kalelerden kurulu alanda oyuna geçti.

Günün tek idmanı çift kale maçın ardından yapılan MAS (Maksimum Aerobik Hız) koşusuyla tamamlandı.

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor maçı, 4 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak.

