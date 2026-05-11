Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına başladı.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde minyatür kalelerden kurulu alanda isabetli pas ve şut çalıştı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, yarı sahada taktiksel varyasyonlar üzerine yapılan çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Eryaman Stadı'ndaki mücadele, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

