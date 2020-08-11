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Spor

Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'nin yardımcıları belli oldu

Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mert Nobre'nin teknik heyetinde yer alacak isimler açıklandı.

AA11 Ağustos 2020 Salı 11:48 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 11:48
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Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre'nin yardımcıları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Nobre'nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak." denildi.

DOKTORLUK GÖREVİNE SAVAŞ KUDAŞ GETİRİLDİ

Bu arada Gençlerbirliği Kulübünün futbol takımı doktoru Savaş Kudaş oldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde daha önceki dönemlerde başarı ile görev yapmış Uzman Doktor Savaş Kudaş, 2020-2021 sezonu itibarıyla yeniden kulübümüzde görev alacak. Savaş Kudaş ve ekibine hoş geldin diyor, görevlerinde başarı diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği Kulübü, futbol takımı doktoru Gürhan Dönmez ile yollarını ayırmıştı.

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