Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan değişim sinyali

AA 19 Ocak 2021 Salı 20:06 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 20:06

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaplan, Göztepe'yi kutladı.

Kaplan, yaptıkları değişiklerle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kaybettik, üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. Buraya gelirken 3 cezalımız ve sakatımız vardı. Genç oyuncularımızla ve sonra yaptığımız hamlelerle bir şeyler yapmak istedik. Devreye 1-0 geride girecekken bireysel hatalarla 2. ve 3. golü yedik. Bundan sonra maçı çevirmek zor hale geldi. Kazanan takımı kutluyorum. Gençlerbirliği olarak da sonraki maçlarımıza bakacağız, ona göre bazı şeyleri de değiştirerek Trabzonspor maçına hazırlanacağız, şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız."