Gençlerbirliği'nde Nilüfer Bircan, başkan adayı oldu

Gençlerbirliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda muhalefet liste birleştirerek Nilüfer Bircan'ı aday gösterdi.

Gençlerbirliği 35. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları açıklandı. Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez adaylıktan çekilerek liste birleştirdi ve Nilüfer Bircan'ı aday gösterdi. Nilüfer Bircan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Başkan Adayı Nilüfer Bircan divanda söylenen bir söz üzerine aday olduğunu ifade ederek, "Divanımız pozitif ayrımcılık üzerine bir teklifte bulunmuştu. Biz Gençlerbirliği taraftarıyız. O yüzden her an her şey olabilir" diye konuştu.