İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
Spor

Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul, 17 Ocak tarihine ertelendi.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 11:37 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için haftaya ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamadı.

Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 17 Ocak Cumartesi günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da yapılacak.

Başkent ekibinin, 6 Aralık'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.

Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine son anda salona gelerek seçime giren Çakmak, başkanlığa getirildikten sonraki teşekkür konuşmasında, "Üzerinde çalışmış, daha güçlü yönetim kurulu listesi" oluşturmak için yeniden genel kurul kararı alınacağını belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.