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Spor

Gençlerbirliği'nde Osman Sungur adaylıktan çekildi

Gençlerbirliği'nde asbaşkan Osman Sungur, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

14 Temmuz 2023 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde Osman Sungur adaylıktan çekildi
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Gençlerbirliği Kulübü Asbaşkanı Osman Sungur, 16 Temmuz Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

Osman Sungur, yaptığı açıklamada, mevcut başkan Niyazi Akdaş'ın tekrar seçime gireceğini duyurmasının ardından, adaylık kararından vazgeçtiğini dile getirdi.

"Başkanımız Niyazi Akdaş'ın 12 Haziran'da başkanlık görevini bırakmasının ardından, kulübümüzün sahipsiz kalmaması ve kaotik bir süreç yaşanmaması için 23 Haziran'da başkan adaylığımı açıklamıştım." ifadelerini kullanan Sungur, şu görüşlerini paylaştı:

"Tek sevdam Gençlerbirliği'nin geldiği bu noktada, renklerine gönül verdiğim kulübe başka türlü bir yaklaşımda bulunmam mümkün olamazdı. Yine hatırlanacağı üzere daha önceki açıklamalarımda Sayın Niyazi Akdaş'ın yeniden aday olması durumunda başkan adaylığımdan vazgeçeceğimi belirtmiştim. Gençlerbirliği'nin hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağına ilişkin duruşumuzla bugün gelinen sürece katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Şu an geldiğimiz noktada Niyazi Akdaş, pazar günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için başkan adaylığını açıkladı. Bu nedenle daha önceki beyanlarımda verdiğim sözlerin arkasında duruyor ve yapılacak genel kurulda başkan adayı olmayacağımı değerli kamuoyunun bilgilerine sunuyorum."

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