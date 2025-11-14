İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Gençlerbirliği'nde seçim tarihi belli oldu

Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli genel kurul tarihlerini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda seçimin 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.

14 Kasım 2025 Cuma 13:32
Gençlerbirliği'nde seçim tarihi belli oldu
Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirileceğini ancak bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ise 6 Aralık Cumartesi günü son toplantının yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım tarihinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı almış bulunmaktadır. Olağanüstü genel kurul toplantısının, 29 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 6 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Nejat Uygur Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın, belirlenen gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

