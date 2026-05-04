İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2049
  • EURO
    52,8971
  • ALTIN
    6558.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nde sürpriz ayrılık! Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi...
Spor

Gençlerbirliği'nde sürpriz ayrılık! Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi...

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Demirel, ikinci döneminde 59 günde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde sürpriz ayrılık! Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi...
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde 8 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçteki tek galibiyetini 31. haftada Kocaelispor'u 1-0 yenerek elde eden Gençlerbirliği, son maçında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e mağlup olarak küme düşme hattına geriledi. Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu 8 maçta sadece 2 gol kaydetti.

Başkent ekibi, Demirel yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçının ardından kırmızı kart görmüştü.

Gençlerbirliği'ni bu sezon Volkan Demirel (2 kez görev yaptı) dışında teknik direktörler Hüseyin Eroğlu, Metin Diyadin ve Levent Şahin çalıştırdı.

Söz konusu teknik adamların, bu sezonki Süper Lig performansları ise şöyle :

Teknik direktörMaçGBM
Hüseyin Eroğlu10226
Volkan Demirel (1. dönem)52-3
Metin Diyadin6222
Levent Şahin2-11
Volkan Demirel (2. dönem)8116

Not: Sezonun ilk yarısında 0-0 biten Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında, takımın başında Özcan Bizati yer aldı.

İstikrarı yakalayamayan başkent temsilcisi, Süper Lig'de 32. hafta sonunda 28 puanla 16. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ligde son iki maçını Kasımpaşa ve Trabzonspor ile yapacak.

Kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor ile ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.