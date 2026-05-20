Gençlerbirliği'nde transfer yasağı için ödeme tamamlandı

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin gerekli ödemelerin yapıldığını açıkladı.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 18:13
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin ödemelerin yapıldığını söyledi.

Çakmak, AA muhabirine, Daniel Popa dosyasından kaynaklanan geçici transfer yasağıyla ilgili 25 bin avroluk ödemenin gerçekleştirildiğini ve yasağın 1-2 gün içerisinde kalkmasını beklediklerini ifade etti.

Ayrıca kırmızı-siyahlı ekipte Emre Zahid Sağlam dosyasının da FIFA'ya ulaştırıldığını öğrendiklerini dile getiren Çakmak, bu oyuncu için de 48 bin avro ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.

