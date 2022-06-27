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Spor

Gençlerbirliği'nden ayrılan Ömürcan Artan Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan'ı üç yıllığına kadrosuna kattı.

IHA27 Haziran 2022 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
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Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 27 Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da doğan ve futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ömürcan, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 32 lig maçına çıkarak 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği forması giyen başarılı futbolcu Ömürcan Artan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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