İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8893
  • ALTIN
    5435.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nden Başakşehir karşısında kritik 3 puan!
Spor

Gençlerbirliği'nden Başakşehir karşısında kritik 3 puan!

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi, Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini tattı.

Haber Merkezi7 Kasım 2025 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nden Başakşehir karşısında kritik 3 puan!
ABONE OL

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti ve Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, dakika 35'te Thalisson ile dakika 53'te penaltıdan M'Baye Niang attı. RAMS Başakşehir'in tek golünü ise dakika 46'da Eldor Shomurodov kaydetti.

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile çıktığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Başakşehir, 13 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.