Gençlerbirliği'nden Başakşehir karşısında kritik 3 puan!

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti ve Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, dakika 35'te Thalisson ile dakika 53'te penaltıdan M'Baye Niang attı. RAMS Başakşehir'in tek golünü ise dakika 46'da Eldor Shomurodov kaydetti.

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile çıktığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Başakşehir, 13 puanda kaldı.