Gençlerbirliği'nden engelli taraftarlara ücretsiz kombine kart

Gençlerbirliği Kulübü Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Beltan, sezon boyunca iç sahada oynayacakları bütün maçların engelli vatandaşlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Kombine bilet konusunda şehit yakınları, gaziler, 7-15 yaşlarındaki gençler ve emeklilere çeşitli kolaylıklar sağlayan Gençlerbirliği, engelli bireyleri de unutmadı.

Beltan, yaptığı açıklamada, "Bizim için çok kıymetli olan engelli taraftarlarımız sezon boyunca misafirimizdir." ifadelerini kullandı.

Engelli bireyleri unutmadıklarını belirten Beltan, şunları kaydetti:

"2023-2024 sezonunda Eryaman Stadyumu'nda oynayacağımız tüm karşılaşmalarda, engelli bireylerimizi misafir ediyoruz. Bunun için tek yapmaları gereken Eryaman Stadyumu passolig gişelerine mesai saatleri içerisinde başvurmaları olacaktır. Başvuruda bulunan engelli bireylerimize, Gençlerbirliği passolig kartı, kombine bileti ve Gençlerbirliği taraftar forması hediye edeceğiz. Engelleri birlikte aşacağız.'