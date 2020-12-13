Gençlerbirliği'nden Erzurum'da galibiyet 'Sefa'sı

DHA 13 Aralık 2020 Pazar 15:54 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 15:54

Süper Lig’in 12’inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Son olarak ligin 3’üncü haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 mağlup eden mavi-beyazlılar, geride kalan 9 haftada galip gelmeyi başaramadı.

7’nci dakikada ev sahibi ekibin gol umudu Ricardo Gomes’in sol kanattan ceza alanına girerken attığı şutta top, yandan auta gitti.

9’uncu dakikada Gençlerbirliği’nden Ayite’nin sert şutunda kaleci Farnolle, topu köşeden kornere çeldi.

15’inci dakikada Emrah Başsan’ın pasıyla buluşan Ricardo Gomes, Novikovas’ı gördü. Bu futbolcunun şutunda top dışarı çıktı.

31’inci dakikada Furman’ın kullandığı serbest vuruşta topu kontrol eden Stancu’nun şutunu Farnolle kurtardı, ancak hakem ofsayt kararı verdi.

35’inci dakikada BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, itirazları üzerine sarı kart gördü.

41’inci dakikada Kaan Kanak’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mina’nın kafa şutunda top üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

72’nci dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında sağ çaprazdan sert vuran Sadiku’nun şutunda topu kaleci Nordfeldt, yumruklarıyla uzaklaştırdı.

77’nci dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Stancu’nun yerden sert şutuna kimse dokunamadı, top auta çıktı.

80’inci dakikada Kaan Kanak’ın kullandığı faul atışında kaleci Nordfeldt, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

82’nci dakikada üzerine gelen topu kaleci Farnolle elinden kaçırınca Gençlerbirliği’nden Sefa Yılmaz, boş kaleye gol atmakta zorlanmadı: 0-1.

89’uncu dakikada Erzurumspor’da Novikovas’ın yerine oyuna giren Sissoko sağ çaprazdan sert vurdu, top ağlara gitti. Önce orta noktayı gösteren hakem Alper Ulusoy, VAR odasından gelen uyarı sonucu Sadiku’nun topa elle dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakem Alper Ulusoy’un 5 dakika uzattığı maç konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

BB ERZURUMSPOR: Farnolle - Osman Çelik, Murat Uçar, Gökhan Kardeş (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu), Mina (Dk. 51 Hasan Hatipoğlu), Obertan, İbrahim Akdağ, Kaan Kanak, Emrah Başsan (Dk. 63. Hamroun), Ricardo Gomes (Dk. 64 Sadiku), Novikovas(Dk. 85 Sissoko)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, Berat Ayberk, Furman (Dk. 62 Murat Yıldırım), Soner Dikmen, Stancu (Dk 90 + 4 İlker), Yann Sio (Dk. 62 Sefa Yılmaz), Piris da Motta, Ayite (Dk. 89 Gökhan Altıparmak)

SARI KART: Hasan Hatipoğlu, Osman Çelik (BB Erzurumspor)

GOL: Dk. 82 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)