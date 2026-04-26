26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gençlerbirliği'nden nefes aldıran galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yendi.

62. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı içindeki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda savunmadan dönen topa kale sahası önünde Tongya, röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

80. dakikada Kocaelispor'un sol kanattan gelişen atağında, Haidara'nın son çizgiden yaptığı ortada Serdar Dursun topla buluştu. Kaleci Velho'nun da açıyı daralttığı pozisyonda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur (Dk. 75 Dele-Bashiru), Traore, Tongya (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Metehan Mimaroğlu (Dk. 86 Cihan Çanak), Koita (Dk. 69 Niang)

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty (Dk. 46 Sissoho), Keita, Rivas (Dk. 46 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl (Dk. 62 Churlinov), Nonge (Dk. 90 Ahmet Sağat), Agyei (Dk. 75 Furkan Gedik)

Gol: Dk. 34 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Linetty (Kocaelispor), Dk. 57 Diabate (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

