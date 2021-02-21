İSTANBUL 9°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2021 Pazar / 9 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması: Kanında standart dışı değerler saptandı
Spor

Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması: Kanında standart dışı değerler saptandı

Gençlerbirliği Kulübü, Giovanni Sio'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

AA21 Şubat 2021 Pazar 14:30 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 14:30
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan Sio'nun Ankara Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze 'konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği' yönünde görüş bildirilmiştir. Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.