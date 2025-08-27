İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0407
  • EURO
    47,6936
  • ALTIN
    4452.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nden tepki toplayan bilet fiyatı hamlesi!
Spor

Gençlerbirliği'nden tepki toplayan bilet fiyatı hamlesi!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maç için satışa çıkan biletler, 10 kat pahalı satılıyor.

IHA27 Ağustos 2025 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nden tepki toplayan bilet fiyatı hamlesi!
ABONE OL

Ligin 4. haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak olan Gençlerbirliği'nin bilet fiyatları 10 kattan fazla arttı. Kırmızı-karalar, Fenerbahçe maçında en ucuz bileti 3 bin liraya satışa çıkarttı. Antalyaspor maçında güney kale arkası 250 lira, doğu maraton tribünü 300 lira, misafir 325 lira, sağ ve sol kapalı 400 lira ve VIP bin lirayken Fenerbahçe maçında güney kale arkası 3 bin lira, doğu maraton tribünü 4 bin lira, misafir 3 bin 750 lira, sağ ve sol kapalı 5 bin lira ve VIP 10 bin liraya satışa çıktı.

Başkent ekibinin bilet fiyatları taraftardan tepki topladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.