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Spor

Gençlerbirliği'ne durmak yok

Süper Lig'in 6. haftasını Yeni Malatyaspor yenilgisiyle kapatan Gençlerbirliği, cumartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 13:06
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeni Malatyaspor maçının ardından bu sabah yeniden İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yenilenme antrenmanı yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü maçta forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanıyla günü geçirdi. Diğer futbolcular ise koordinasyon, şut çalışması ve dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

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