Gençlerbirliği'ne galibiyet son dakikalarda geldi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.
Ümraniyespor, 60. dakikada Cebio Soukou'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü 89. dakikada Sinan Osmanoğlu attı. Gençlerbirliği, 90+2. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 57 puana yükseldi. Ümraniyespor, 46 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.