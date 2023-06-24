İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nin 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu
Spor

Gençlerbirliği'nin 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı.

Yeni sezonda Eryaman Stadyumu'nu doldurmayı amaçlayan ve kombine fiyatlarını 450 TL ila 2 bin TL aralığında satışa sunan başkent ekibinde, 'Bir kombine bileti alana bir bedava' kampanyasının yanı sıra sporseverleri cezbedecek birçok kampanya bulunuyor. Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak ve 10 Temmuz Pazartesi günü satışına başlanacak olan yeni sezon kombine bilet fiyatları; VIP 2 bin TL, Tribün 700 TL, Maraton 550 TL, Kale Arkası 450 TL olarak belirlendi.

Başkent ekibinde sezonluk maç bileti ücretleri ise; VIP 200 TL, Kapalı 70 TL, Maraton 60 TL ve Kale Arkası 40 TL şeklinde olacak.

TARAFTARI SEVİNDİREN KAMPANYALAR

Başkent ekibi, VIP tribünü hariç diğer kategorilerde bir kombine alana bir kombine ücretsiz verileceğini; kombine koşullarını sağlayan ve Gençlerbirliği'ne başvuruda bulunan okullara 100 adet kombine hediye edileceğini; kombine alan taraftarlara store gibi alanlarda indirim sağlanacağını; kombine alan taraftarlar arasında yapılacak çekilişle 25 taraftara yeni sezon Gençlerbirliği'nin lisanslı formasının hediye edileceği duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.