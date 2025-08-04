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Spor

Gençlerbirliği'nin bütçesi, Süper Lig ortalamasının altında

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin bütçesi, Süper Lig ortalamasının altında kaldı.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin bütçesi, Süper Lig ortalamasının altında
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Başkent'i Süper Lig'de temsil edecek olan kırmızı-karalar, Süper Lig bütçe ortalamasının altında kaldı. Oyuncu başına ortalama bütçesi 419 bin Euro olan Gençlerbirliği'nin toplam piyasa değeri ise 14.66 milyon Euro'da kaldı. Lig başlayana kadar bazı değişiklikler olması beklenen kulüpte en yüksek piyasa değerine sahip olan mevki, 4.80 milyon Euro ile orta saha oyuncuları. Orta saha oyuncularını, 4.65 milyon Euro değer ile forvet oyuncuları takip ediyor. Ligin en düşük bütçeli takımı 11.95 Euro ile Fatih Karagümrük olmasına rağmen, oyuncu başına düşen bütçesi en düşük olan takım 419 bin Euro ile Gençlerbirliği oldu.

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