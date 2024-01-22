Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, mezarı başında anıldı

Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı.

Başkent ekibi tarafından Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine yönetim ve divan kurulu üyeleri, eski futbolcular, altyapı oyuncuları ile kulüp personeli katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Aynı mezarlıkta bulunan başkent ekibinin eski başkanlarından Hasan Şengel'in kabri başında da dua okundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun da İlhan Cavcav'ın kabrini ziyaret ettiği belirtildi.



SOYLU: "BURASI 100 YILLIK CAMİA, SAHİPSİZ KALACAK DEĞİL"



Gençlerbirliği Kulübünün idari işlerden sorumlu asbaşkanı Mehmet Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cavcav ve Şengel'i andıklarını belirtti.

Niyazi Akdaş'ın bugün Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı görevinden istifa ettiğinin hatırlatılması üzerine Soylu, "Aslında geçen hafta istifa edeceğini bize iletmişti. Kupa ve lig maçları öncesi tekrar düşünmesini istedik ama başkanımız istifada kararlı oldu. Hafta içinde yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Takımımızın sonuna kadar yanındayız. Sezon sonuna kadar takımımızı götüreceğiz, içimizden birini başkan seçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takıma kaynak sağlamak için görüşmeler yapacaklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımız ve şehrin önde gelenleriyle toplantılarımızı yapacağız. Bunlarla ilgili randevu taleplerinde bulunduk. Süreç önümüzdeki hafta daha netleşecek. Çok güzel bir oyuncu topluluğumuz var. Sağ olsun Niyazi başkanımız, bugüne kadar maddi olarak bu takımı sırtladı. Bundan sonraki süreçte biz de elimizden geleni yapacağız. Burası 100 yıllık camia, sahipsiz kalacak değil."