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Spor

Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Orhan Yüksel hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel hayatını kaybetti.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Orhan Yüksel hayatını kaybetti
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ANKARA (AA) - Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"1958-1964 yılları arasında Gençlerbirliği'mizde 235 maça çıkan, tarihimizin en çok gol atan üçüncü futbolcusu ve aynı zamanda en çok forma giyen yedinci oyuncusu olan Orhan Yüksel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Orhan Yüksel'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhum Orhan Yüksel'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İzmir İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Seferihisar Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecektir."

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