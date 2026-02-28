Gençlerbirliği'nin konuğu Kayserispor

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Geçen hafta teknik direktör Levent Şahin yönetiminde ilk maçına ikas Eyüpspor deplasmanında çıkan Gençlerbirliği, bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Ligde 23 puanla 12. sırada yer alan başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken sakatlığı süren Oğulcan Ülgün maçta forma giyemeyecek. Koita, Onyekuru ve Goutas'ın ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.