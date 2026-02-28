İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nin konuğu Kayserispor
Spor

Gençlerbirliği'nin konuğu Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, yarın sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin konuğu Kayserispor
ABONE OL

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Geçen hafta teknik direktör Levent Şahin yönetiminde ilk maçına ikas Eyüpspor deplasmanında çıkan Gençlerbirliği, bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ligde 23 puanla 12. sırada yer alan başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken sakatlığı süren Oğulcan Ülgün maçta forma giyemeyecek. Koita, Onyekuru ve Goutas'ın ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.