  • Gençlerbirliği'nin konuğu Trabzonspor
Gençlerbirliği'nin konuğu Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

AA21 Aralık 2025 Pazar 09:48 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı M'Baye Niang, maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Trabzonspor ile son maçını 15 Mayıs 2021'de oynadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

