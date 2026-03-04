İSTANBUL 14°C / 2°C
Gençlerbirliği'nin kupadaki rakibi Aliağa Futbol

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Gençlerbirliği yarın deplasmanda Aliağa Futbol'a konuk olacak.

4 Mart 2026 Çarşamba 09:57
Gençlerbirliği'nin kupadaki rakibi Aliağa Futbol
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Aliağa Futbol ile karşılaşacak.

İzmir'deki Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Gençlerbirliği, B Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kupada Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Hesap.com Antalyaspor'u da 1-0 yenerek ilk 2 maçını kazanan başkent ekibi, 3. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gençlerbirliği'ne, Nesine 2. Lig ekibi Aliağa Futbol karşısında alacağı 1 puan dahi çeyrek finale yükselmesi için yeterli olacak.

Öte yandan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Levent Şahin yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıkacak.

