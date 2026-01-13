İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1642
  • EURO
    50,4084
  • ALTIN
    6366.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nin kupadaki rakibi Antalyaspor
Spor

Gençlerbirliği'nin kupadaki rakibi Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

AA13 Ocak 2026 Salı 09:48 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin kupadaki rakibi Antalyaspor
ABONE OL

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Gençlerbirliği, gruptaki ilk maçında Sipay Bodrum FK takımını 3-2 yenmişti.

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası maçının ardından Ankara'ya dönerek çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında ise 18 Ocak Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.