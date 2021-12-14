Gençlerbirliği'nin serisine Erzurumspor son verdi

14 Aralık 2021 Salı 15:37 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 15:51

Türkiye Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Mavi-beyazlıların golleri 64'de Emircan Altıntaş, 70'de Olanare'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada savunmanın arkasına düşen topu takip eden Barış Alıcı, kafa şutunu kaleci Göktuğ Bakırbaş yumruklarıyla uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Barış Alıcı ile çarpışan Göktuğ Bakırbaş, yerde kalınca hakem faul kararı verdi.

24'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alıcı'nın yerden sert ortasında top savunmadan sekerek Sandro Lima'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

25'inci dakikada sağ kanattan Barış Alıcı, cezaalanındaki Musa Şahindere'ye pas çıkardı. Musa Şahindere'nin plase şutunda top az farkla auta gitti.

32'nci dakikada Aksel Aktaş'ın ara pasıyla kaleci Göktuğ Bakırbaş ile karşı karşıya kalan Musa Şahindere'den önce defans topu uzaklaştırdı.

33'üncü dakikada Aksel Aktaş'ın korner atışında Gökhan Gül topun gelişine vurdu. Defansa çarpan topu kaleci Göktuğ Bakırbaş aldı.

42'nci dakikada Ufuk Budak'la paslaşan Novikovas, cezaalanına orta yaptı. Olanare'nin göğsünde yumuşattığı topu pas veriği Novikovas sert vurdu, kaleci Übeyd Adıyaman yumrukla uzaklaştırdı.

45+2'de Orhan Ovacıklı'nın sol kanatten yapılan ortada Olanare, topu ğöğsünde yumuşattıktan sonra Emircan Altıntaş'a pas çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

50'inci dakikada Emircan Altıntaş'ın pasında Hasek'in sert şutunda kaleci Übeyd Adıyaman topu kornere gönderdi.

52'inci dakikada Novikovas'ın yaklaşık 20 metreden sert şutunda kaleci Übeyd Adıyaman topu parmaklarıyla kornere çeldi.

59'uncu dakikada Emircan Altıntaş'ın sağ çaprazdan şutu az farkla auta çıktı.

64'üncü dakikada Novikovas'ın ceza alanına ortaladığı topu göğsüyle indiren Emircan Altıntaş, ağlara gönderdi: 1-0.

66'ncı dakikada Hasek'in sert şutunda kaleci Übeyd Adıyaman'dan dönen topa Olanare dokunamadı.

70'inci dakikada Emircan Altıntaş'ın pasıyla cezaalanında topla buluşan Olanare, takımının ikinci golünü ağlara gönderdi: 2-0.

73'üncü dakikada Eleke sağ kanattan ilerleyerek defansın arkasına sarkan Sandro Lima'ya pas çıkardı. Lima'nın dokunamadığı top auta gitti.

89'uncu dakikada Eleke'nin ceza alanı çizgisi üzerindeki sert şutunda kaleci Göktuğ Bakırbaş, topu kornere gönderdi.

Hakemin 5 dakika uzattığı maçta başka gol olmayınca BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Oğuz Kağan Çalışır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 62 Gökhan Kardeş), Mustafa Akbaş (Dk. 46 Aykut Demir), Ufuk Budak, Estrela, Hasek, Emircan Altıntaş, Novikovas (Dk. 85 Alican Özfesli), Shala (Dk. 46 Süleyman Koç) Olanare (Dk. 73 Ahmet Canbaz)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Dk. 69 Lualua), Barış Alıcı (Dk. 79 Sallalich), Grechyshkin (Dk. 79 Metehan Mert), Tshibola, Musa Şahindere (Dk. 69 Chibuike) Sandro Lima

Goller: Dk. 64 Emircan Altıntaş, Dk. 70 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 41 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)