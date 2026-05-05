Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Metin Diyadin

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 17:08
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından, bu sezon daha önce de görev yapan Metin Diyadin ile görüşmelere başladı ve Diyadin ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile anlaşmasının ardından resmi açıklamayı da yaptı.

Bu sezon Başkent ekibinde 9 maça çıkan Metin Diyadin, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine geri dönen Metin Diyadin için şu açıklamayı yaptı:

"Evine Hoş Geldin Metin Diyadin

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde!

Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine "Evine hoş geldin" diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz."

