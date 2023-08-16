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Spor

Gençlerbirliği'nin yeni transferi: Enes Keskin

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Keskin'i Pendikspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin yeni transferi: Enes Keskin
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Keskin'i Pendikspor'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Başkent ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında kırmızı-siyahlı formayı giyen Enes Keskin'i yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-karalarımız, geçen sezon Pendikspor'dan kiralık olarak kadromuzda yer alan orta saha oyuncusu Enes Keskin ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Enes Keskin'e Gençlerbirliği'mize yeniden 'hoş geldin' der, armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Orta sahada görev yapan Enes Keskin, 2022-2023 sezonunun ikinci devresinde Gençlerbirliği ile 15 maça çıktı.

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