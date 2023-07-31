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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, 7 bin 500 gencin spor yaptığı Düzce'de gençlerle bir araya geldi.

IHA31 Temmuz 2023 Pazartesi 23:39 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlerle bir araya geldi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu Düzce'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte ilk olarak 4 ilçenin ortak noktasında bulunan ve yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Sonrasında ise Eminoğlu, Vali Cevdet Atay'ı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik Merkezi'ndeki yaz okulları kurslarını gezen Enes Eminoğlu, öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Bahçeşehir Spor Kompleksi'ndeki GSB Spor Okullarını da gezen Bakan Yardımcısı Eminoğlu, sporculara başarılar diledi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, "Bu yaz adını spora yazan Düzce gençliği ile tanıştık. GSB yaz okullarında masada, sahada, minderde hareketli günler geçiriyorlar. Ülke gençliği için fedakar bir şekilde emek veren, gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunarım" dedi.

Enes Eminoğlu, Düzce programımızda son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldik.

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