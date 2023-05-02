Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'de sporcu anneleri ile buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir programı kapsamında sporcu anneleri ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, Alsancak Gençlik Merkezi'nde farklı branşlardan amatör ve milli sporcuların anneleri ile bir araya geldi. Annelerin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, katılımcıların çocuklarıyla ilgili taleplerini dinledi.

Sporla hayatın iç içe olmasını istediklerini söyleyen Kasapoğlu, ülke olarak çok ciddi bir spor altyapısı olduğunu, spor ülkesi olmak için mutlaka her çocuğu spor branşına yönlendirmek gerektiğini dile getirdi.

Kasapoğlu bu konuda herkese görev düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bizlerle en çok birlikte olacak arkadaşlarımızsınız. Sizlerin bu konuda rehberliğinize ihtiyacımız var. Sizlerin bu konudaki heyecanınızı hissetmemize ihtiyacımız var. İzmir bir spor şehri, İzmir'in sporcu yetiştirme noktasında müthiş bir potansiyeli var. Bakanlık olarak ciddi bir tesis altyapımız var. Bu altyapıyı güçlendirirken gençlerimizi, ailelerini süreçlere nasıl katarız bizim için öncelikli o. Siz işin içindesiniz. Çünkü çocuklarımızı çok iyi tanıyorsunuz, onlara moral verme, güçlü ve zayıf yönlerini bilme noktasında bizlere, hocalarına yol gösterecek olan sizlersiniz. Sizlere her zaman ihtiyacımız var. Sizlerin bu anlamdaki tecrübesi çok önemli. Kendimizi sizlerle yol arkadaşı görüyoruz."

"Siz bunu daha güçlü şekilde başaracak hanımefendilersiniz." diyen Kasapoğlu, "Sizin bu konudaki ikna gücünüz, yönlendirme potansiyeliniz hepimizden çok daha fazla. Yeter ki gençleri spora yönlendirelim. Sevdikleri, kendilerini iyi hissettikleri branşları yapsınlar. Çok yetenekli çocuklarımız var. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol gerçekleştirdik. O protokol çerçevesinde ilkokuldan mezun olmadan her bir gencimiz bir spor branşında lisans sahibi olacak. Bu işin özü aile. Bizim bunu ailede bitirmemiz lazım. Eğer ailede bitirirsek, spor yapma kültürünü arttırırız, spordaki başarıyı da güçlendiririz. Spor rehabilite eden bir olgu. Motivasyon, disiplin ve öz güven kazandırır. Dijital bağımlılığın tek çaresi spor." diye konuştu.

