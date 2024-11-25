Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda milli sporcularımız bizleri sevindiren başarılar kazandı. Tek erkekler geleneksel dansta Avrupa şampiyonu olan Barış Bayraktar ile gümüş madalyanın sahibi olan Akif Berker Dalgıç'ı kutluyorum. Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda elde edilen sonuçlar, dans sporlarına ilgi duyanlar için örnek olacaktır. Milli sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."