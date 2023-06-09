Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Şampiyonlar Ligi finalinde 2 Türk oyuncunun olması bizi gururlandırıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında düzenlenen Yenikapı'daki Şampiyonlar Festivali'nde İstanbul'un Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekti.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Milan ile Liverpool arasında oynanan final maçını hatırlatarak sözlerini sürdüren Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Bu heyecanı 2005 yılında yaşamıştık, ben de maçtaydım. Milan ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamıştı ama ikinci yarıda maçın bitmediğini gördük. 3-3 biten maçta penaltılarla Liverpool kupayı almıştı. Muhteşem bir finaldi, hala konuşuluyor. Yine İstanbul altyapısıyla, tesisiyle her türlü şampiyonaya ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip. Bunu her zaman ispatladık. Bu final de çok güzel olacak. 2 güçlü takım, Manchester City ve Inter karşı karşıya gelecek. Bütün maçları takip ettim. Ben genç yaştan beri Avrupa finallerini takip ediyorum. Çok kaliteli ve klas oyuncular var. İnşallah yarın akşam güzel bir final izleyeceğiz."

"TÜRK OYUNCULARIN AVRUPA'DA BÜYÜK KULÜPLERDEKİ SAYISININ ARTMASINI İSTİYORUZ"



Türkiye'nin organizasyonlar için önemli bir altyapıya sahip olduğunu da vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye, Avrupa'da en önemli spor altyapısına sahip ülkelerin başında geliyor. 35'in üzerinde stadımız bitti, yenilerinin yapımı devam ediyor. Önemli finallere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahibiz. Sadece futbolda değil pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz. Ülkemiz spor altyapısıyla, heyecanıyla, coşkusuyla, genç nüfusu ve futbola olan aşkıyla fark oluşturuyor. Bu finalin ülkemize kazandırılması için gayret gösteren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlarımıza, bir önceki Gençlik ve Spor Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin gücünü ve marka değerini gösteriyor. Güzel bir final olsun, iyi olan kazansın."

Manchester City ve Inter'in çok önemli futbolculara sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Bak, "İstanbul 2 kıtanın birleştiği çok gizemli ve tarihi bir şehir. Bu şehirde insanlar, gelen misafirler umarım çok eğlenceli ve güzel anılarla dönecek. Güzel bir final olsun, heyecanla izleyeceğiz. Manchester City'de Haaland, De Bruyne, İnter'de Hakan Çalhanoğlu var. Manchester City'de İlkay da var. 2 Türk oyuncunun finalde olması bizi gururlandırıyor. Türk oyuncuların Avrupa'da büyük kulüplerdeki sayısının artmasını istiyoruz. Bundan önce finallerde oynamış Türk oyuncular da var. Burada güzel bir akşam olacak bizler için." ifadelerini kullandı.

"2028 AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"





Türkiye'nin UEFA 2028 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusu yaptığını hatırlatan Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol Federasyonumuzun çalışmaları var, biz de destekliyoruz. Türkiye, Türk insanı ve Türk spor altyapısı pek çok organizasyonu yapabilecek kapasitede. Bunu da kanıtladık. Türk sporu gerçekten altyapısıyla, gelen sporcularıyla önemli bir noktada. Avrupa'da aranan ve pek çok organizasyonun yapılmasının istendiği bir ülkeyiz. Gurur duyuyoruz. 2028'e adayız, takip edeceğiz. Organizasyon için de çalışacağız. Ben yarın iki takıma da başarılar diliyorum. Bir tarafta İngiltere şampiyonu Manchester City, diğer tarafta İtalya'nın önemli başarıları olan takımı Inter var. 2 Türk oyuncu finalde. Hak eden kazansın."