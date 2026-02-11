Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ''VAR Merkezi ziyareti'' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen "VAR Merkezi" ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi ziyareti sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış, yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır. Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır. Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

BİR AÇIKLAMA DA TFF'DEN

10 Şubat Salı günü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen FIFA Kokart Töreni sonrasında, program akışı içerisinde Merkez Hakem Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren VAR Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ziyaret; hakemlik eğitim süreçlerinde kullanılan teknolojik altyapının tanıtılması, sistemin genel işleyişine ilişkin bilgilendirme yapılması ve VAR uygulamasının eğitim boyutunun aktarılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaretin devam eden ya da geçmiş herhangi bir müsabakaya, hakem kararına veya spesifik bir karşılaşmaya yönelik inceleme, değerlendirme ya da müdahale niteliği bulunmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm müsabakalarda temel önceliği şeffaflık, tarafsızlık ve futbolun oyun kuralları çerçevesinde adil şekilde yönetilmesidir. VAR sistemi de bu amaca hizmet eden teknik bir destek mekanizması olup, uluslararası standartlar doğrultusunda uygulanmaktadır.