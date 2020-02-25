İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1441
  • EURO
    6,6894
  • ALTIN
    324.991
  • BIST100
    114365
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 'Genel Kurul isteyen varsa hodri meydan'
Spor

'Genel Kurul isteyen varsa hodri meydan'

25 Şubat 2020 Salı23:09 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 23:09

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün kongre üyelerine rozet takdim töreninde konuştu.

Galatasaray derbisine dair önemli açıklamalar yapan Ali Koç, görevi bırakmak gibi bir durum olmadığını ancak genel kurul isteyenlerin de önünü kapamayacaklarını belirterek hodri meydan dedi!

HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Derbi sonrasında tribünde yaşanan olaylara dair de konuşan Ali Koç, "Orada 'Beni itip kakmayın' diyorum. Ben her şeyi yüz yüze yaparım. Bir taraftarın ettiği ağır lafları yüzüme söylemesi için indim ama hataydı. Bize karşı olanlara malzeme verdik" ifadelerini kullandı.

Sadece saha içinde mücadele etmediklerini belirten Ali Koç, "Bu olaylar bizi sadece kamçılar" dedi.

Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüştü: Tutuklandı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak
THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak

Yanlışlıkla 'Yeni Süper Top'un görüntülerini paylaştılar
Yanlışlıkla 'Yeni Süper Top'un görüntülerini paylaştılar

Yanlışlıkla 'Yeni Süper Top'un görüntülerini paylaştılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.