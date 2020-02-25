'Genel Kurul isteyen varsa hodri meydan'

25 Şubat 2020 Salı23:09 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 23:09

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün kongre üyelerine rozet takdim töreninde konuştu.

Galatasaray derbisine dair önemli açıklamalar yapan Ali Koç, görevi bırakmak gibi bir durum olmadığını ancak genel kurul isteyenlerin de önünü kapamayacaklarını belirterek hodri meydan dedi!

HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Derbi sonrasında tribünde yaşanan olaylara dair de konuşan Ali Koç, "Orada 'Beni itip kakmayın' diyorum. Ben her şeyi yüz yüze yaparım. Bir taraftarın ettiği ağır lafları yüzüme söylemesi için indim ama hataydı. Bize karşı olanlara malzeme verdik" ifadelerini kullandı.

Sadece saha içinde mücadele etmediklerini belirten Ali Koç, "Bu olaylar bizi sadece kamçılar" dedi.