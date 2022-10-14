İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2022 Cuma / 19 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5875
  • EURO
    18,0595
  • ALTIN
    989.625
  • BIST100
    3622
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Genesio'dan, Fenerbahçe'ye gözdağı! ''Birincilik için gideceğiz...''
Spor

Genesio'dan, Fenerbahçe'ye gözdağı! ''Birincilik için gideceğiz...''

UEFA Avrupa Ligi 4.hafta maçında 4.hafta maçında Dinamo Kiev'i 1-0 yenen Rennes, B grubunda en yakın rakibi Fenerbahçe gibi gruptan çıkmayı garantiledi. Teknik direktör Genesio ise Fenerbahçe'ye karşı 'birincilik için mücadele edeceğiz' dedi.

Fotomaç14 Ekim 2022 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Genesio'dan, Fenerbahçe'ye gözdağı! ''Birincilik için gideceğiz...''
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Pedro ve Batshuayi (P) kaydetti.

Bu skorla beraber Fenerbahçe, B Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe ile beraber bir üst turu garantileyen bir ekip daha vardı.

Fransız temsilcisi Rennes de, Dinamo Kiev'e konuk oldu.

Rennes, Kiev'i 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı siyahlıların tek golü, 48. dakikada Wooh'dan geldi.

Bu sonuçlarla beraber Fenerbahçe, 10 puanla lider durumda yer aldı.

Rennes de 10 puanla 2. sırada yer bulurken, averaj nedeniyle temsilcimizin altına kaldı.

3. sıradaki AEK Larnaca ve 4. sıradaki Dinamo Kiev, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Dinamo Keiv maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Genesio yaptığı konuşmada, bir sonraki İstanbul'da oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu.

İşte Genesio'nun o sözleri...

"İki hedefimizden birine ulaştı. Kazandık ve en azından, grubu 2. bitireceğimizden, Avrupa Ligi'nde en az bir play-off oynayacağımızdan eminiz.

Fenerbahçe'ye karşı, birincilik için mücadele edeceğiz. Takımın yükselişi konusunda, oldukça güven verici bir zafer oldu. Wooh, geldiğinden beri çok iyi çalışıyor. Az süre alan oyuncularla muazzam iş çıkaran, verimli çalışan tıbbi ve fiziksel müdahalelere hazırlıklı bir ekibim var."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.