Genesio'dan, Fenerbahçe'ye gözdağı! ''Birincilik için gideceğiz...''

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Pedro ve Batshuayi (P) kaydetti.

Bu skorla beraber Fenerbahçe, B Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe ile beraber bir üst turu garantileyen bir ekip daha vardı.

Fransız temsilcisi Rennes de, Dinamo Kiev'e konuk oldu.

Rennes, Kiev'i 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı siyahlıların tek golü, 48. dakikada Wooh'dan geldi.

Bu sonuçlarla beraber Fenerbahçe, 10 puanla lider durumda yer aldı.

Rennes de 10 puanla 2. sırada yer bulurken, averaj nedeniyle temsilcimizin altına kaldı.

3. sıradaki AEK Larnaca ve 4. sıradaki Dinamo Kiev, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Dinamo Keiv maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Genesio yaptığı konuşmada, bir sonraki İstanbul'da oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu.

İşte Genesio'nun o sözleri...

"İki hedefimizden birine ulaştı. Kazandık ve en azından, grubu 2. bitireceğimizden, Avrupa Ligi'nde en az bir play-off oynayacağımızdan eminiz.

Fenerbahçe'ye karşı, birincilik için mücadele edeceğiz. Takımın yükselişi konusunda, oldukça güven verici bir zafer oldu. Wooh, geldiğinden beri çok iyi çalışıyor. Az süre alan oyuncularla muazzam iş çıkaran, verimli çalışan tıbbi ve fiziksel müdahalelere hazırlıklı bir ekibim var."