Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde Galatasaray kadrosuna 7 takviye yaptı.

Sarı-kırmızılılar ara transferde Carlos Cuesta, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ı renklerine bağladı.

Galatasaray'ın stoper hattına yaptığı takviyelerden Carlos Cuesta'nın transfer sürecini Genk'in sportif direktörü Dimitri De Conde anlattı.

Belçika basınından Voetbalnieuws'a verdiği röportajda De Conde, "Belçika'da transfer dönemi yeni bitmişti. Club Brugge'le oynayacağımız kupa maçından önce Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı. Genk'te mutluydu ama transferi gerçekten yapmak istiyordu." dedi.

De Conde transfer süreciyle ilgili ayrıca, "Carlos'un ilk 11'deki yerini kaybettiği bir sır değil. Milli takımdaki yeri aklının bir köşesindeydi. Oynaması garanti edilmişti ve öyle de oldu, ilk 11'de başladı" ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı stoper Galatasaray formasıyla ilk maçına Süper Lig'deki Adana Demirspor karşılaşmasında çıktı. Cuesta, Avrupa Ligi play-off turundaki AZ Alkmaar eşleşmesinin ilk maçında 90 dakika sahada kaldı.