İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2209
  • EURO
    50,4482
  • ALTIN
    6379.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Genoa, Cagliari'yi 3 golle mağlup etti

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Genoa, sahasında Cagliari'yi 3-0 mağlup etti. Cagliari'de milli futbolcu Semih Kılıçsoy mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 00:52 - Güncelleme:
Genoa, Cagliari'yi 3 golle mağlup etti
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Genoa ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Genoa, 3-0'lık skorla kazandı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 7'de Lorenzo Colombo, 75. dakikada Morten Frendrup ve 78. dakikada Leo Skiri Oestigaard kaydetti.

Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Genoa, puanını 19 yaptı. Cagliari de 19 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Genoa, Parma deplasmanına gidecek. Cagliari, Juventus'u ağırlayacak.

  • Semih Kılıçsoy
  • Cagliari
  • Genoa

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.