Genoa, Cagliari'yi 3 golle mağlup etti

İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Genoa ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Genoa, 3-0'lık skorla kazandı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 7'de Lorenzo Colombo, 75. dakikada Morten Frendrup ve 78. dakikada Leo Skiri Oestigaard kaydetti.

Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Genoa, puanını 19 yaptı. Cagliari de 19 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Genoa, Parma deplasmanına gidecek. Cagliari, Juventus'u ağırlayacak.