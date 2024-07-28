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Spor

Genoa, David De Gea ile anlaşamadı

Serbest statüsünde yer alan David De Gea ile görüşen Genoa, deneyimli file bekçisinin yüksek maaş beklentisi nedeniyle bu transferden vazgeçti.

28 Temmuz 2024 Pazar 16:39 - Güncelleme:
Genoa, David De Gea ile anlaşamadı
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Manchester United'dan 2023 yazında ayrılan ve o tarihten beri kulüpsüz olan David De Gea'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan ekibi Genoa, David De Gea ile görüşme gerçekleştirdi. Ancak deneyimli eldivenin yüksek maaş beklentisi sonrası Genoa bu transferi rafa kaldırdı.

David De Gea ile Suudi Arabistan ve MLS'ten de bazı takımlar ilgileniyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı kum saati emojisi ile dikkat çeken David De Gea'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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