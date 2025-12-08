Genoa, Dominik Livakovic için devrede

Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekibi Girona'ya kiralık olarak giden Hırvat kaleci Dominik Livakovic için devreye girdi.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Genoa, sezon başından bu yana düzenli forma şansı bulamayan Livakovic'in durumunu yakından takip ediyor.

Kulübün, ocak ayında kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına hamle yapabileceği ve Livakovic'in listenin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor.

FIFA kurallarına göre bir futbolcu aynı sezonda en fazla üç kulübe kayıt olabilir ve iki kulüpte resmi maçta görev alabilir. Livakovic'in Girona'da hiç süre almamış olması ise transfer sürecini kolaylaştırıyor. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi halinde oyuncu, sezon içinde üçüncü bir kulübe geçip resmi maçlarda forma giyebiliyor. Bu nedenle Hırvat kalecinin durumunda yeni bir takıma transferinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.