İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5748
  • EURO
    49,6152
  • ALTIN
    5736.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Genoa, Dominik Livakovic için devrede

ChatGPT: Girona'da hiç forma giymeyen Dominik Livakovic için Serie A ekibi Genoa'nın temasa geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 20:42 - Güncelleme:
Genoa, Dominik Livakovic için devrede
ABONE OL

Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekibi Girona'ya kiralık olarak giden Hırvat kaleci Dominik Livakovic için devreye girdi.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Genoa, sezon başından bu yana düzenli forma şansı bulamayan Livakovic'in durumunu yakından takip ediyor.

Kulübün, ocak ayında kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına hamle yapabileceği ve Livakovic'in listenin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor.

FIFA kurallarına göre bir futbolcu aynı sezonda en fazla üç kulübe kayıt olabilir ve iki kulüpte resmi maçta görev alabilir. Livakovic'in Girona'da hiç süre almamış olması ise transfer sürecini kolaylaştırıyor. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi halinde oyuncu, sezon içinde üçüncü bir kulübe geçip resmi maçlarda forma giyebiliyor. Bu nedenle Hırvat kalecinin durumunda yeni bir takıma transferinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

  • Livakovic transfer
  • Genoa Serie A
  • girona

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.