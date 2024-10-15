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Spor

Genoa ile anlaşan Mario Balotelli'nin maaşı belli oldu

Bir dönem Adana Demirspor forması giymiş olan Mario Balotelli ülkesinin takımı Genoa ile anlaşma sağladı. Başarılı oyuncunun alacağı maaş da belli oldu.

15 Ekim 2024 Salı 14:54 - Güncelleme:
Genoa ile anlaşan Mario Balotelli'nin maaşı belli oldu
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Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Marsilya gibi kulüplerde forma giyen Mario Balotelli, ülkemizde iki dönem Adana Demirspor'da top koşturmuştu.

Adana'daki ikinci serüvenini 1 Temmuz'da noktalayan İtalyan forvet, ülkesine geri dönüyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Balotelli, Genoa ile anlaşma sağladı.

Haberde tecrübeli golcünün sözleşmesinin sezon sonuna kadar olacağı vurgulandı.

Yine haberde Balotelli'nin maaşının 250-300 bin euro arasında olacağı ve oyuncunun sözleşmesinde performans bonuslarının da yer aldığı belirtildi.

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