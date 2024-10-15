Genoa ile anlaşan Mario Balotelli'nin maaşı belli oldu

Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Marsilya gibi kulüplerde forma giyen Mario Balotelli, ülkemizde iki dönem Adana Demirspor'da top koşturmuştu.

Adana'daki ikinci serüvenini 1 Temmuz'da noktalayan İtalyan forvet, ülkesine geri dönüyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Balotelli, Genoa ile anlaşma sağladı.

Haberde tecrübeli golcünün sözleşmesinin sezon sonuna kadar olacağı vurgulandı.

Yine haberde Balotelli'nin maaşının 250-300 bin euro arasında olacağı ve oyuncunun sözleşmesinde performans bonuslarının da yer aldığı belirtildi.