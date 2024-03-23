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Spor

Genoa, Leonardo Bonucci'nin peşinde

Ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'ye ülkesinden Genoa talip oldu.

23 Mart 2024 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Genoa, Leonardo Bonucci'nin peşinde
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İtalyan stoper Leonardo Bonucci, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile 6 aylık sözleşme imzalamıştı. Leonardo Bonucci, daha önce aldığı sezon sonundaki emeklilik kararından da vazgeçmediğini söylemişti.

Serie A ekibi Genoa, devreye girerek tecrübeli oyuncuyu transfere ikna etmek istiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bordo-Mavili ekip, Bonucci ile bir görüşme yaparak 1 sezon kendi formalarını giydikten sonra futbolu bırakmasını teklif edecek.

Yıldız oyuncu, 2009 temmuzunda 4 milyon Euro'ya İnter'den Genoa'ya gitmiş, hiç forma giymeden ağustosta 10.5 milyon Euro'ya Bari'ye transfer olmuştu.

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