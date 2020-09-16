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Spor

Genoa Miha Zajc transferini açıkladı

Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyemeyen Miha Zajc İtalya Seri A'dan Genoa'ya transfer oldu. İtalyanlar transferi resmi olarak açıklarken 'zorunlu satın alma' maddesi olduğunu da belirtti.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:59 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:59
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İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı "zorunlu satın alma" maddesiyle birlikte kiraladıklarını açıkladı. 

İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, belirli şartlar karşılandığında satın alma maddesinin devreye gireceğini ve oyuncunun bonservisinin resmen alınacağı kaydedildi. Öte yandan Sloven oyuncuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı bilgisi de paylaşıldı.

 3.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDEMİŞTİ

Fenerbahçe daha önce yaptığı açıklamada Zajc'ı 1 yıllığına Genoa'ya kiraladıklarını ifade etmiş ve satın alma opsiyonuyla ilgili bir bilgilendirme yapmamıştı.

2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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