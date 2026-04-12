Genoa, Sassuolo'yu 2 golle geçti

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Genoa, evinde Sassuolo'yu konuk etti.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ruslan Malinovskyi ve 84. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.

Sassuolo'nun tek golü ise 57. dakikada Ismael Kone'den geldi.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından çıkan tartışmada Genoa'dan Mikael Ellertsson ile Sassuolo'dan Domenico Berardi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Genoa, iki maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Genoa 36 puanla 13. sıraya yükselirken, Sassuolo 42 puanla 11. sırada kaldı.

Gelecek hafta Genoa deplasmanda Pisa ile, Sassuolo ise sahasında Como ile karşılaşacak.