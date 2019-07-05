30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6121
  • 6,3224
  • 254.98
  • 99.942
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Genoa, Sünan Gümüş'ü resmen açıkladı

İtalya Ligi takımlarından Genoa, Galatasaray ile sözleşmesi biten Sinan Gümüş ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uzun süredir adı İtalyan ekibiyle anılan Sinan Gümüş, Galatasaray'la olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Serie A ekibinin yolunu tuttu.
 
Genoa, Sinan Gümüş transferini resmi internet sitesinden duyururken oyuncunun sözleşmesine dair detay verilmedi ve kontratın uzun soluklu olduğu bildirildi.
 
2014 yazında Stuttgart'tan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 resmi maçta görev yaparken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
 
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa, daha önce Galatasaray'dan Koray Günter'i de bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hatay Reyhanlı'da araçta patlama: Ölü ve yaralılar var

Hatay Reyhanlı'da araçta patlama: Ölü ve yaralılar var

Flaş gelişme! Mahalleyi terk ettiler

Flaş gelişme! Mahalleyi terk ettiler

İstanbul'da kurbanlık fiyatları belli oldu

İstanbul'da kurbanlık fiyatları belli oldu

O ülkede FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi devredildi

O ülkede FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi devredildi

'Avrupa Konseyi ilk kez anacak, biz de buna katkı sağlıyoruz'

'Avrupa Konseyi ilk kez anacak, biz de buna katkı sağlıyoruz'

Türkiye'yi dehşete düşürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi dehşete düşürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Bu kareler ilk kez ortaya çıktı!

Bu kareler ilk kez ortaya çıktı!

Yüzde 90'ı tamamlandı... Gün sayıyor

Yüzde 90'ı tamamlandı... Gün sayıyor
 

POPÜLER HABERLER

Son dakika! Hatay Reyhanlı´da bir araçta patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Hatay Reyhanlı´da bir araçta patlama: Ölü ve yaralılar var

Pentagon'dan 'askeri uzay üssü' adımı

Pentagon'dan 'askeri uzay üssü' adımı

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Yeni iPhone'un dizaynı doğrulandı

Yeni iPhone'un dizaynı doğrulandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA