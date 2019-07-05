Uzun süredir adı İtalyan ekibiyle anılan Sinan Gümüş, Galatasaray'la olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Serie A ekibinin yolunu tuttu.

Genoa, Sinan Gümüş transferini resmi internet sitesinden duyururken oyuncunun sözleşmesine dair detay verilmedi ve kontratın uzun soluklu olduğu bildirildi.

2014 yazında Stuttgart'tan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 resmi maçta görev yaparken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa, daha önce Galatasaray'dan Koray Günter'i de bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.