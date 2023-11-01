Genoa tur biletini uzatmalarda aldı

İtalya Kupası 2. tur karşılaşmasında Genoa sahasında konuk ettiği Reggiana'yı normal süresi 1-1 biten maçta uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Genoa'ya turu getiren golleri 53. dakikada Ridgeciano Haps ve 99. Albert Gudmundsson kaydetti. Deplasman takımının tek golü 37. dakikada Muhamed Djamanca'dan geldi.

Ayrıca sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya transfer olan Berkan Kutlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve devre arasında oyundan çıktı.