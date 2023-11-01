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Spor

Genoa tur biletini uzatmalarda aldı

Milli futbolcu Berkan Kutlu'nun formasını giydiği Genoa, İtalya Kupası 2. turunda Reggiana'yı uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

1 Kasım 2023 Çarşamba 20:46 - Güncelleme:
Genoa tur biletini uzatmalarda aldı
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İtalya Kupası 2. tur karşılaşmasında Genoa sahasında konuk ettiği Reggiana'yı normal süresi 1-1 biten maçta uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Genoa'ya turu getiren golleri 53. dakikada Ridgeciano Haps ve 99. Albert Gudmundsson kaydetti. Deplasman takımının tek golü 37. dakikada Muhamed Djamanca'dan geldi.

Ayrıca sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya transfer olan Berkan Kutlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve devre arasında oyundan çıktı.

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